На заводе Подмосковья в шахту рухнул лифт с рабочими
Согласно заявлению Ольги Врадий, занимающей должность руководителя ГСУСК по Московскому региону, на территории подмосковного завода произошло падение грузового лифта, что повлекло за собой травмы пятерых работников предприятия, находившихся внутри.
Инцидент произошел на предприятии, расположенном в Развилке (Ленинский район). Как стало известно, лифт, перевозивший в основном груз, сорвался по пока неустановленным причинам, в шахту, вследствие чего пятеро работников завода получили травмы разной степени тяжести.
Как объяснили инцидент в местном отделении МЧС, к ним звонок поступил после обеда. Грузовой лифт рухнул с трехметровой высоты. Четверо пострадавших были доставлены в больницу, пятый получил легкие травмы.
На месте инцидента работала следственная группа для установления причин происшествия.
Инцидент произошел на предприятии, расположенном в Развилке (Ленинский район). Как стало известно, лифт, перевозивший в основном груз, сорвался по пока неустановленным причинам, в шахту, вследствие чего пятеро работников завода получили травмы разной степени тяжести.
Как объяснили инцидент в местном отделении МЧС, к ним звонок поступил после обеда. Грузовой лифт рухнул с трехметровой высоты. Четверо пострадавших были доставлены в больницу, пятый получил легкие травмы.
На месте инцидента работала следственная группа для установления причин происшествия.
Происшествия
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 09:20