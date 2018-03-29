На заводе Подмосковья в шахту рухнул лифт с рабочими

Инцидент произошел на предприятии, расположенном в Развилке (Ленинский район). Как стало известно, лифт, перевозивший в основном груз, сорвался по пока неустановленным причинам, в шахту, вследствие чего пятеро работников завода получили травмы разной степени тяжести.Как объяснили инцидент в местном отделении МЧС, к ним звонок поступил после обеда. Грузовой лифт рухнул с трехметровой высоты. Четверо пострадавших были доставлены в больницу, пятый получил легкие травмы.На месте инцидента работала следственная группа для установления причин происшествия.