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Дмитрий Маликов в память о жертвах ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово написал музыку

Дмитрий Маликов, как и всякий нормальный человек, нелегко переносит постигшую людей в Кемерово трагедию. Эти переживания вылились в мелодию, которую невозможно слушать без слез.
Дмитрий Маликов в память о жертвах ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово написал музыку


Нет равнодушных к горю в Кемерово, люди по-разному переживают трагедию, по-разному выражают свои эмоции и чувства. Знаменитости отечественной сцены и экрана такие же люди, и у них так же болит сердце от горя.

Ужас происшедшего для Дмитрия Маликова вылился в мелодию, которая вызывает ком в горле и слезы. Эту композицию он оставил в своем Instagram в ролике в черно-белых тонах. Емко озаглавил публикацию «Невозможно пережить».

Не осталось среди подписчиков Маликова тех, кого мелодия оставила бы равнодушным. Люди благодарили его за эту музыку «без пафоса и лишних слов».
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:00
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