Дмитрий Маликов в память о жертвах ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово написал музыку

Нет равнодушных к горю в Кемерово, люди по-разному переживают трагедию, по-разному выражают свои эмоции и чувства. Знаменитости отечественной сцены и экрана такие же люди, и у них так же болит сердце от горя.Ужас происшедшего для Дмитрия Маликова вылился в мелодию, которая вызывает ком в горле и слезы. Эту композицию он оставил в своем Instagram в ролике в черно-белых тонах. Емко озаглавил публикацию «Невозможно пережить».Не осталось среди подписчиков Маликова тех, кого мелодия оставила бы равнодушным. Люди благодарили его за эту музыку «без пафоса и лишних слов».