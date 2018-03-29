Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения

Подобное заявление Ким Чен Ын сделал во время официальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.По словам Ким Чен Ына, он рассматривает возможность ядерного разоружения северной Кореи, но лишь в том случае, если Южная Корея и США примут условия, выдвинутые КНДР, и не станут препятствовать постепенному процессу разоружения, дабы все прошло в состоянии «спокойствия и стабильности».Политологи были удивлены неожиданным визитом Ким Чен Ына в КНР. Более того, согласно заявлению Си Цзиньпина, встреча прошла плодотворно и лидер Северной Кореи не против ввода моратория на ядерное оружие.