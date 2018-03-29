Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения
Согласно заявлению Ким Чен Ына, Северная Корея готова идти на уступки относительно ядерного арсенала, но только в том случае, если Соединенные Штаты и Южная Корея создадут для подобного решения подходящие условия.
Подобное заявление Ким Чен Ын сделал во время официальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.
По словам Ким Чен Ына, он рассматривает возможность ядерного разоружения северной Кореи, но лишь в том случае, если Южная Корея и США примут условия, выдвинутые КНДР, и не станут препятствовать постепенному процессу разоружения, дабы все прошло в состоянии «спокойствия и стабильности».
Политологи были удивлены неожиданным визитом Ким Чен Ына в КНР. Более того, согласно заявлению Си Цзиньпина, встреча прошла плодотворно и лидер Северной Кореи не против ввода моратория на ядерное оружие.
Подобное заявление Ким Чен Ын сделал во время официальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.
По словам Ким Чен Ына, он рассматривает возможность ядерного разоружения северной Кореи, но лишь в том случае, если Южная Корея и США примут условия, выдвинутые КНДР, и не станут препятствовать постепенному процессу разоружения, дабы все прошло в состоянии «спокойствия и стабильности».
Политологи были удивлены неожиданным визитом Ким Чен Ына в КНР. Более того, согласно заявлению Си Цзиньпина, встреча прошла плодотворно и лидер Северной Кореи не против ввода моратория на ядерное оружие.
Политика
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 01:30