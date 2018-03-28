Согласно новым министерским стандартам на физкультуре вводят в 1-х классах строевую подготовку
Небывалый ажиотаж в СМИ возник из-за планов Министерства образования и науки «по-тихому» внедрить новшества в систему образования. Некоторые новые стандарты не иначе, как странными не назовешь.
В редакцию «МК» попало письмо, адресованное главе Министерства образования и науки Ольге Васильевой , согласно которому новшества в системе общего образования были обнародованы.
В частности, на уроках физкультуры обязательным условием является реальная строевая подготовка (начиная с 1 класса) с такими командами, как «Равняйсь!», «Смирно!», а также рапорт учителю физкультуры по-военному с поворотом. На уроках труда в 6 классе дети будут изучать строение швейной машинки. И все это в Министерстве планировали внедрить втайне, фактически ни с кем из представителей образования не посоветовавшись.
Как заявили возмущенные ректоры высшиз ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, новые стандарты нацелены не на умение мыслить и отвечать за свои поступки, а на «пассивного исполнителя», неспособного анализировать свои действия. О подобном ярко свидетельствует новшества предмета «Окружающая среда», в котором есть тезис, что ответственность за морально-духовное развитие лежит не на самом человеке, а на государстве.
Отказ от современных технологий в пользу «единственно верной программы» по «единственно верному учебнику» не подготовит социально ответственных граждан, считает ректор СпбГУ Николай Кропачев.
В редакцию «МК» попало письмо, адресованное главе Министерства образования и науки Ольге Васильевой , согласно которому новшества в системе общего образования были обнародованы.
В частности, на уроках физкультуры обязательным условием является реальная строевая подготовка (начиная с 1 класса) с такими командами, как «Равняйсь!», «Смирно!», а также рапорт учителю физкультуры по-военному с поворотом. На уроках труда в 6 классе дети будут изучать строение швейной машинки. И все это в Министерстве планировали внедрить втайне, фактически ни с кем из представителей образования не посоветовавшись.
Как заявили возмущенные ректоры высшиз ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, новые стандарты нацелены не на умение мыслить и отвечать за свои поступки, а на «пассивного исполнителя», неспособного анализировать свои действия. О подобном ярко свидетельствует новшества предмета «Окружающая среда», в котором есть тезис, что ответственность за морально-духовное развитие лежит не на самом человеке, а на государстве.
Отказ от современных технологий в пользу «единственно верной программы» по «единственно верному учебнику» не подготовит социально ответственных граждан, считает ректор СпбГУ Николай Кропачев.
Общество
Добавил: admin Вчера, 23:11