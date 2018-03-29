Зрители подозревают, что Ольга Бузова отказалась от мысли рожать ребенка

Стоит отметить, что Ольге исполнилось в этом году 32 года, а она, трудяга, всё работает и работает. Фанаты реалити-шоу вспомнили видеоролик 10-летней давности, на котором еще участница Бузова совершенно искренне рассказала о том, что появилась на телепроекте искать не полового партнера, а любящего супруга на всю жизнь.Таков был заранее продуманный план, который Оля придумала себе еще в детстве.По словам девушки, она еще тогда поставила себе цель родить ребенка в 25 лет. Вот только судя по тому, что в ее 32 у Ольги до сих пор нет детей, её жизненные приоритеты в корне изменились, а мысль о беременности отступила даже не на второй, а на гораздо более дальний план, уверены поклонники телепроекта.