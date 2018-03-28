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Дмитрий Дибров избавил молодую жену от зависимости

Дмитрий Дибров признался журналистам, что временами не прочь повоспитывать свою жену Полину, ведь это именно он с ее 17 лет занимался развитием Полины.

Дмитрий Дибров избавил молодую жену от зависимости


28 марта супруги Дибровы отмечают девятилетие своей семейной жизни: известный ведущий встретил Полину еще 17-летней девушкой. Невзирая на немаленькую разницу в возрасте, Дмитрий и Полина прекрасно друг друга понимают и живут в крепком браке.

По словам Полины, муж «взял над ней шефство»: старался все делать, чтобы девушка развивалась, узнавала что-то новое. Он составлял списки книг, их нужно было прочитать: купить шоколадку, залезть под плед и читать. Правда, Полина сладкое съедала, а сама отправлялась гулять.

Дибров никогда не разговаривает с женой в повелительном тоне и относится к ней как к еще одному своему ребенку. Он старался никогда сильно не переделывать ее характер и понимать в любой ситуации. Однако супругу все равно не нравится, когда жена, игнорируя его, долго зависает при нем в телефоне. Потихоньку ему удалось избавить Полину от «телефонной» зависимости.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:45
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