Темнокожие футболисты сборной Франции не слышали оскорблений от россиян

Французская пресса, обрадованная качественной игрой и уверенной победой своей сборной, тему расовой нетерпимости на трибунах стадиона в Питере даже не затрагивала. Издание Le Figaro заметило, что французские футболисты (в том числе Дембеле и Погба) ушли с поля «в прекрасном расположении духа», отмечая «организацию игры и хорошую атмосферу товарищеского матча». А вот фотокорреспондент из Франции заявил, что лично стал свидетелем расового притеснения со стороны российских болельщиков. Галльский фотокор указал, что россияне свистели и ухали каждый раз, когда темнокожий игрок сборной Франции Усман Дембеле шёл к угловому флажку для подачи корнера.Первым на заявление фотокора отреагировал Пауар Тем, возглавляющий организацию по борьбе с расизмом в спорте. Тем потребовал немедленного официального расследования инцидента на стадионе в Питере. Российский футбольный союз не стал затягивать с ответом, сообщив, что расследование по данному факту уже начато.