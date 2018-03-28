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Темнокожие футболисты сборной Франции не слышали оскорблений от россиян

После товарищеского матча Россия – Франция, состоявшегося в Санкт-Петербурге, появилась информация о расистских высказываниях в адрес футболистов сборной гостей. Но сами темнокожие спортсмены из Франции, чьими усилиями и была добыта победа над хозяевами, утверждают, что никаких оскорблений не слышали.

Темнокожие футболисты сборной Франции не слышали оскорблений от россиян


Французская пресса, обрадованная качественной игрой и уверенной победой своей сборной, тему расовой нетерпимости на трибунах стадиона в Питере даже не затрагивала. Издание Le Figaro заметило, что французские футболисты (в том числе Дембеле и Погба) ушли с поля «в прекрасном расположении духа», отмечая «организацию игры и хорошую атмосферу товарищеского матча». А вот фотокорреспондент из Франции заявил, что лично стал свидетелем расового притеснения со стороны российских болельщиков. Галльский фотокор указал, что россияне свистели и ухали каждый раз, когда темнокожий игрок сборной Франции Усман Дембеле шёл к угловому флажку для подачи корнера.

Первым на заявление фотокора отреагировал Пауар Тем, возглавляющий организацию по борьбе с расизмом в спорте. Тем потребовал немедленного официального расследования инцидента на стадионе в Питере. Российский футбольный союз не стал затягивать с ответом, сообщив, что расследование по данному факту уже начато.
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Происшествия / Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:30
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