Apple приняла решение о продажах аксессуаров для iMac Pro по отдельности

Изначально, приобретение черных Magic Keyboard и Magic Mouse 2 было возможным только в комплекте с самим iMac Pro, который по стоимости достигал 5000 долларов. Теперь, для любого желающего, появилась возможность приобретения аксессуаров к моноблоку отдельными устройствами. Беспроводную клавиатуру черного цвета можно купить по стоимости 10790 рублей, для серого оформления назначена цена - 9490 рублей.Покупка черной мыши Magic Mouse 2 обойдется потребителю в 5790 рублей, а если заинтересует цвет «Серый космос», то придется выложить - 7490 рублей. Как утверждают эксперты, установленные цены не такие уж и доступные, все как всегда объясняет эксклюзивность аксессуаров «яблочного» производства. На текущий момент не наблюдается дефицит по мышам и клавиатурам, это подтверждает и достаточное количество их на складах магазина. На этом основании, скорость доставки обещают не более двух недель. Но не исключается и значительное увеличение данного периода, так как отмечается определенный ажиотаж на «яблочные» новинки, пользующиеся спросом у покупателей.