За миллиард долларов Amazon планирует снять сериал лучше, чем «Игры престолов»

Полмиллиарда долларов вкладывает сервис Amazon в новую экранизацию «Властелина колец». Однако планы Amazon на этом не заканчиваются. На днях появилась информация, что съёмки трёхсезонного сериала по произведению известного фантаста из Поднебесной могут обойтись Amazon в… миллиард «вечнозелёных»! Столь громадная сумма позволяет надеяться, что новая киносага сможет посоперничать в популярности со знаменитым сериалом «Игры престолов».Известно, что киноновинка будет снята по книге «Задача трёх тел» китайского писателя Лю Цысиня. В 2015 году данное произведение, созданное классиком китайской фантастики, было признано лучшим фэнтези-романом года и удостоено премии «Хьюго». Для того, чтобы приступить к адаптации книжного текста для съёмочной площадки сервису Amazon следует решить вопрос прав на экранизацию - сейчас правообладателем «Задачи трёх тел» является Линь Ци, глава Youzu Interactive.