Астрономы шокированы открытием галактики NGC1052-DF2 без темной материи

«Поиск галактики без темной материи неожидаем, потому что эта невидимая, таинственная субстанция является наиболее доминирующим аспектом любой галактики. На протяжении десятилетий мы думали, что галактики начинают свою жизнь, как капли темной материи. После этого происходит все остальное: газ попадает в гало, темные вещества газы превращаются в звезды, они медленно растут, развиваясь в галактики типа Млечный Путь. NGC1052-DF2 бросает вызов стандартным представлениям о галактиках»,

- сказал ведущий автор Питер ван Доккума из Йельского университета.Астрономы классифицируют NGC1052-DF2 как ультрадиффузную галактику, относительно новый тип галактики, впервые обнаруженный в 2015 году. Ультрадиффузные галактики оказались на удивление распространены. Однако никакая другая галактика этого типа еще не обнаружена практически без темной материи.«NGC1052-DF2 - это аномалия даже среди этого необычного класса галактик», - сказал Шанни Даниэли, аспирант Йельского университета в команде.Чтобы заглянуть еще глубже в эту уникальную галактику, команда использовала многофункциональный спектрограф Gemini Multi Object (GMOS) для сбора подробных изображений NGC1052-DF2, оценки его структуры и подтверждения того, что у галактики не было признаков взаимодействия с другими галактиками.В дополнение к наблюдениям Gemini команда проанализировала свет от нескольких ярких источников в NGC1052-DF2, используя многоэкземплярный спектрограф Keck's Deep Imaging (DEIMOS), идентифицирующий 10 шаровых скоплений. Эти кластеры представляют собой большие компактные группы звезд, вращающиеся вокруг ядра галактики.Спектральные данные показали, что шаровые скопления движутся намного медленнее, чем ожидалось. Чем медленнее перемещаются объекты в системе, тем меньше в ней массы. Расчеты команды показывают, что всю массу в галактике можно отнести к массе звезд, а значит, в NGC1052-DF2 почти нет темной материи.Результаты команды показывают, что темная материя отделяется от галактик. «Это открытие показывает, что темная материя реальна - у нее есть свое отдельное существование, кроме других компонентов галактик», - сказал ван Доккум.