АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман сбывались и сыграли с нею злую шутку в конце жизни
EUR 71.26 USD 57.17
Курс валют на 28.03.2018

Астрономы шокированы открытием галактики NGC1052-DF2 без темной материи

Галактики и темная материя идут рука об руку; таково правило. Поэтому, когда исследователи обнаружили галактику, известную как NGC1052-DF2, которая почти полностью лишена материала, они были в шоке.

Астрономы шокированы открытием галактики NGC1052-DF2 без темной материи


«Поиск галактики без темной материи неожидаем, потому что эта невидимая, таинственная субстанция является наиболее доминирующим аспектом любой галактики. На протяжении десятилетий мы думали, что галактики начинают свою жизнь, как капли темной материи. После этого происходит все остальное: газ попадает в гало, темные вещества газы превращаются в звезды, они медленно растут, развиваясь в галактики типа Млечный Путь. NGC1052-DF2 бросает вызов стандартным представлениям о галактиках»,

- сказал ведущий автор Питер ван Доккума из Йельского университета.

Астрономы классифицируют NGC1052-DF2 как ультрадиффузную галактику, относительно новый тип галактики, впервые обнаруженный в 2015 году. Ультрадиффузные галактики оказались на удивление распространены. Однако никакая другая галактика этого типа еще не обнаружена практически без темной материи.

Астрономы шокированы открытием галактики NGC1052-DF2 без темной материи


«NGC1052-DF2 - это аномалия даже среди этого необычного класса галактик», - сказал Шанни Даниэли, аспирант Йельского университета в команде.

Чтобы заглянуть еще глубже в эту уникальную галактику, команда использовала многофункциональный спектрограф Gemini Multi Object (GMOS) для сбора подробных изображений NGC1052-DF2, оценки его структуры и подтверждения того, что у галактики не было признаков взаимодействия с другими галактиками.

В дополнение к наблюдениям Gemini команда проанализировала свет от нескольких ярких источников в NGC1052-DF2, используя многоэкземплярный спектрограф Keck's Deep Imaging (DEIMOS), идентифицирующий 10 шаровых скоплений. Эти кластеры представляют собой большие компактные группы звезд, вращающиеся вокруг ядра галактики.

Спектральные данные показали, что шаровые скопления движутся намного медленнее, чем ожидалось. Чем медленнее перемещаются объекты в системе, тем меньше в ней массы. Расчеты команды показывают, что всю массу в галактике можно отнести к массе звезд, а значит, в NGC1052-DF2 почти нет темной материи.

Результаты команды показывают, что темная материя отделяется от галактик. «Это открытие показывает, что темная материя реальна - у нее есть свое отдельное существование, кроме других компонентов галактик», - сказал ван Доккум.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
За миллиард долларов Amazon планирует снять
Аллу Пугачеву отказывались оперировать
Спилберг не позволил сети Carl’s Jr. назвать
На побережье Канады обнаружены человеческие следы
В 2017 году гражданам РФ «простили» около 2,2
Астрономы шокированы открытием галактики
Смартфоны станут причиной глобального потепления
Искусство киригами помогло инженерам создать
Программа-вымогатель может удалять антивирусное
Ольга Рапунцель ужаснула поклонников своим
В Новосибирской области обрушилась стена школы
В Австрийских Альпах 36 человек пострадали в ДТП
Российские специалисты смогут предсказывать
Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова попала на обложку
В Конгресс США баллотируется профессиональный
Подписчики испуганы чересчур коротким носом Наоми
Ученые: Рак сможет сделать людей бессмертными
Сергей Захарьяш и Лилия Четрару планируют
Эксперт оценил «разоблачительную» презентацию
Дженнифер Лопес рассмешила поклонников
Популярного корейского певца Сео Мин Ву нашли
Вслед за Артемом Сорокой о нетрадиционной
На Facebook подан иск из-за утечки информации
Ученые в шоке от видео с "курящей" слонихой
Шэрон Стоун назвала себя молодой
Две радиолокации обнаружены в сливающемся
Слухи и новости «Дома-2»: Хромина и Марданшин
Ученые: 3D-принтеры начали печатать водой
В Австрии автобус с туристами попал в ДТП –
В аэропорту Тель-Авива произошло столкновение
Просмотреть все новости