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Спилберг не позволил сети Carl’s Jr. назвать «Спилбургером» один из видов бургеров

Знаменитый кинорежиссёр и сценарист Стивен Спилберг воспротивился инициативе владельцев Carl’s Jr. - ресторанов быстрого питания. Сеть Carl’s Jr. мечтала назвать один из бургеров в честь легендарного режиссёра, приурочив данную акцию к выходу фильма Спилберга «Первому игроку приготовиться».

Спилберг не позволил сети Carl’s Jr. назвать «Спилбургером» один из видов бургеров


Стивен Аллан Спилберг, один из самый востребованных и успешных режиссёров в Голливуде, не пожелал дать имя продукту, производимому сетью быстрого питания. Фаст-фуд сеть Carl’s Jr. выложила в интернет 26 марта информацию о готовности переименовать один из видов бургеров в «Спилбургер». Подчёркивалось, что переименование задумано как дань уважения к личности Спилберга и совпадёт с выходом на широкий экран новой картины культового режиссёра «Первому игроку приготовиться». В сети Carl’s Jr. выразили уверенность, что сам господин Спилберг «…не будет против».

Однако Стивен оказался против того, чтобы стать предметом гастрономического интереса со стороны миллионов американцев. Кинорежиссёр записал видеообращение, в котором признал, что бургеры Carl’s Jr. «довольно вкусные». Но при этом Спилберг не поддержал креативную инициативу сети быстрого питания. Против «спилберговизации», задуманной руководством Carl’s Jr., выступила и кинокомпания Warner Bros.
Добавим, что чуть позже выяснилось: и предложение фаст-фуд сети и отказ Спилберга, как и возражение кинокомпании – всё это было постановкой, частью большой рекламной кампании.
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Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 21:45
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