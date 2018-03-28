В 2017 году гражданам РФ «простили» около 2,2 трлн безнадежных долгов

В 2017-м году количество прекращённых исполнительных производств в отношении российских граждан выросло на 16 процентов! Об этом сообщает пресс-секретариат Федеральной службы судебных приставов. В количественном исчислении «закрытых» производств в ушедшем году оказалось почти 17 миллионов! Руководство ФССП поясняет такой шаг (а должникам было «прощено» 2,2 трлн рублей) тем, что указанные суммы не могли быть выплачены должниками из-за отсутствия у тех накоплений и имущества.Безнадёжных долгов и «закрытых» исполнительных производств в России становится всё больше. Эксперты называют несколько факторов, которые способствуют данной динамике. Первый - падение реальных доходов россиян. Второй – увеличение кредитования для граждан РФ, что приводит к снижению реальных денежных доходов для жителей России. Третий – неэффективная работа сотрудников ФССП: «заваленным производствами» приставам легче «закрыть» дело, чем тратить своё рабочее время на получение потенциально безнадёжного долга. Четвёртый – российские суды в 90 процентах случаев становятся на сторону неимущих должников и полностью снимают «долговое бремя» с задолжавших граждан России.