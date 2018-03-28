Ольга Рапунцель ужаснула поклонников своим внешним видом перед родами

«Я ангел чистоты, жрица порядка, богиня уюта и любви к родам мы морально и физически готовы, хочу поскорее познакомиться со своим ангелочком у нас все собрано, все готово, мысли только положительные», – написала телезвезда в соцсетях.

В социальных сетях появились скриншоты сделанные с эфира, на которых крупным планом изображена Ольга Рапунцель. На них она выглядит довольно странно: морщины, круги под глазами, отечность, краснота и прыщи.В целом участница кажется уставшей и измученной. Женщинам на позднем сроке беременности приходится непросто – частое ощущение тяжести, головокружение, боли и много иных неприятных симптомов. По всей видимости, Ольга уже ощутила, что такое бремя материнства.Сама Рапа уверяет фолловеров, что чувствует себя отлично и уже готова поскорей родить.Примечательно, что в своем микроблоге Instagram она выкладывает лишь качественные отредактированные снимки. На них Ольга кажется идеалом красоты, а также эталоном здоровья. В своем профиле девушка старается выдать безупречный постановочный мир на снимке за реальность своей обычной жизни.