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Ольга Рапунцель ужаснула поклонников своим внешним видом перед родами

Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель шокировала фанатов своим обликом. На лице беременной знаменитости появились страшные пятна и покраснения.

Ольга Рапунцель ужаснула поклонников своим внешним видом перед родами

В социальных сетях появились скриншоты сделанные с эфира, на которых крупным планом изображена Ольга Рапунцель. На них она выглядит довольно странно: морщины, круги под глазами, отечность, краснота и прыщи.

В целом участница кажется уставшей и измученной. Женщинам на позднем сроке беременности приходится непросто – частое ощущение тяжести, головокружение, боли и много иных неприятных симптомов. По всей видимости, Ольга уже ощутила, что такое бремя материнства.

Сама Рапа уверяет фолловеров, что чувствует себя отлично и уже готова поскорей родить.

Ольга Рапунцель ужаснула поклонников своим внешним видом перед родами

«Я ангел чистоты, жрица порядка, богиня уюта и любви к родам мы морально и физически готовы, хочу поскорее познакомиться со своим ангелочком у нас все собрано, все готово, мысли только положительные», – написала телезвезда в соцсетях.

Примечательно, что в своем микроблоге Instagram она выкладывает лишь качественные отредактированные снимки. На них Ольга кажется идеалом красоты, а также эталоном здоровья. В своем профиле девушка старается выдать безупречный постановочный мир на снимке за реальность своей обычной жизни.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:31
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