Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова попала на обложку женского журнала Women`s Time

«Я создала себя сама», - гласит заголовок ее интервью.

Пока не известно, о чем именно рассказывала журналистам теледива, однако поклонники уверены, что она поведала о тернистом пути к славе и успеху.Стоит отметить, что снимок, который украшает главную страницу журнала, многие сочли очень удачным. На нем Оля пристально смотрит в глаза будущим читателям, призывая прочитать интересную статью о ней.Сама же Бузова пока никак не прокомментировала выход издания с ее лицом на обложке, поскольку временно отказалась от публикаций в своем Instagram, почитая погибших при пожаре в Кемерово, который произошел несколько дней назад.