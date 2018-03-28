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Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова попала на обложку женского журнала Women`s Time

Популярная ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова попала на обложку очередного глянцевого журнала. На этот раз ее лицо украшает женское издание Women`s Time.

«Я создала себя сама», - гласит заголовок ее интервью.

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова попала на обложку женского журнала Women`s Time

Пока не известно, о чем именно рассказывала журналистам теледива, однако поклонники уверены, что она поведала о тернистом пути к славе и успеху.

Стоит отметить, что снимок, который украшает главную страницу журнала, многие сочли очень удачным. На нем Оля пристально смотрит в глаза будущим читателям, призывая прочитать интересную статью о ней.

Сама же Бузова пока никак не прокомментировала выход издания с ее лицом на обложке, поскольку временно отказалась от публикаций в своем Instagram, почитая погибших при пожаре в Кемерово, который произошел несколько дней назад.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:05
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