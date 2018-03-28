Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова попала на обложку женского журнала Women`s Time
Популярная ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова попала на обложку очередного глянцевого журнала. На этот раз ее лицо украшает женское издание Women`s Time.
Пока не известно, о чем именно рассказывала журналистам теледива, однако поклонники уверены, что она поведала о тернистом пути к славе и успеху.
Стоит отметить, что снимок, который украшает главную страницу журнала, многие сочли очень удачным. На нем Оля пристально смотрит в глаза будущим читателям, призывая прочитать интересную статью о ней.
Сама же Бузова пока никак не прокомментировала выход издания с ее лицом на обложке, поскольку временно отказалась от публикаций в своем Instagram, почитая погибших при пожаре в Кемерово, который произошел несколько дней назад.
«Я создала себя сама», - гласит заголовок ее интервью.
Пока не известно, о чем именно рассказывала журналистам теледива, однако поклонники уверены, что она поведала о тернистом пути к славе и успеху.
Стоит отметить, что снимок, который украшает главную страницу журнала, многие сочли очень удачным. На нем Оля пристально смотрит в глаза будущим читателям, призывая прочитать интересную статью о ней.
Сама же Бузова пока никак не прокомментировала выход издания с ее лицом на обложке, поскольку временно отказалась от публикаций в своем Instagram, почитая погибших при пожаре в Кемерово, который произошел несколько дней назад.