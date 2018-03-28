Искусство киригами помогло инженерам создать суперклейкий пластырь

Инженерам, создающим клейкий пластырь нового поколения, неожиданно пришло на помощь японское искусство, где используются разрезы и надрезы. Решая непростую задачу: как заставить пластырь удерживаться на колене или локте, разработчики вспомнили о киригами. Обычный сплошной пластырь быстро отклеивается ввиду частых деформаций подвижного участка кожи. Сперва мысль создателей клейкой ленты была направлена на резкое утончение и увеличение клейкости материала. Но вскоре разработчики из Массачусетского Технологического Института поняли, что данный путь тупиковый.Однако стоило американским инженерам, применив технику киригами, сделать разрезы на пластыре как устойчивость клейкой плёнки к деформациям возросла в несколько раз! Эксперименты показали, что суперплёнка продолжает держаться на сгибе локтя или колена даже после сотни сгибаний и распрямлений! Разработчики из Массачусетса утверждают, что пластырь с надрезами позволяет плёнке сильно растягиваться, но при этом основная конструкция остаётся закреплённой и неповреждённой.