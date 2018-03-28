Сергей Захарьяш и Лилия Четрару планируют приобрести автомобиль
Сергей Захарьяш и Лилия Четрару покинули «Дом-2» всего несколько месяцев назад. Они решили, что их отношения давно переросли уровень телепроекта, а потому отправились строить любовь, а заодно и обустраивать свою жизнь в столице.
Еще в периметре они определились со спектром своих работ, а потому выйдя за ворота уже знали, кто чем будет заниматься.
Так, Сережа активно вкладывать деньги в криптовалютный бизнес и зарабатывать на увеличении курса биткоина, а Лиля начала участвовать в фотосессиях, продолжила рекламировать различные товары и услуги в своем Instagram, а также помогать возлюбленному в его работе.
В итоге за несколько месяцев работы, ребятам удалось заработать на отдых в Таиланде, а также на съем более дорогой квартиры в Москве.
А на днях Захарьяш рассказал подписчикам, что они с Лилей планируют в ближайшем будущем приобрести автомобиль, дабы ускорить свое передвижение по Москве и облегчить поездки по другим городам России.
Подписчики поздравили парня с таким событием, отметив, что они с Четрару движутся в правильном направлении.
Еще в периметре они определились со спектром своих работ, а потому выйдя за ворота уже знали, кто чем будет заниматься.
Так, Сережа активно вкладывать деньги в криптовалютный бизнес и зарабатывать на увеличении курса биткоина, а Лиля начала участвовать в фотосессиях, продолжила рекламировать различные товары и услуги в своем Instagram, а также помогать возлюбленному в его работе.
В итоге за несколько месяцев работы, ребятам удалось заработать на отдых в Таиланде, а также на съем более дорогой квартиры в Москве.
А на днях Захарьяш рассказал подписчикам, что они с Лилей планируют в ближайшем будущем приобрести автомобиль, дабы ускорить свое передвижение по Москве и облегчить поездки по другим городам России.
Подписчики поздравили парня с таким событием, отметив, что они с Четрару движутся в правильном направлении.
dzen
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:45