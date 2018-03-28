АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман сбывались и сыграли с нею злую шутку в конце жизни
EUR 71.26 USD 57.17
Курс валют на 28.03.2018

В Новосибирской области обрушилась стена школы

В Новосибирской области в Бобровке рухнула часть внутренней стены здания местной школы.
В Новосибирской области обрушилась стена школы


На первом этаже средней школы в Бобровке сегодня обрушилась часть внутренней стены помещения. По предварительной версии, обрушение вызвали трещины. Повезло, что ЧП произошло в ночное время, когда здание пустовало – ни погибших, ни пострадавших нет.

Летом 2016 года сельская школа была признана частично аварийным зданием – та ее часть, где сегодня обрушилась стена. Этим летом здание планируется отремонтировать – на эти цели область выделит из бюджета 40 миллионов рублей.

Специально созданная комиссия от минобразования проведет обследование школы, а после вынесет решение об эксплуатации здания.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Искусство киригами помогло инженерам создать
Программа-вымогатель может удалять антивирусное
Ольга Рапунцель ужаснула поклонников своим
В Новосибирской области обрушилась стена школы
В Австрийских Альпах 36 человек пострадали в ДТП
Российские специалисты смогут предсказывать
Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова попала на обложку
В Конгресс США баллотируется профессиональный
Подписчики испуганы чересчур коротким носом Наоми
Ученые: Рак сможет сделать людей бессмертными
Сергей Захарьяш и Лилия Четрару планируют
Эксперт оценил «разоблачительную» презентацию
Дженнифер Лопес рассмешила поклонников
Популярного корейского певца Сео Мин Ву нашли
Вслед за Артемом Сорокой о нетрадиционной
На Facebook подан иск из-за утечки информации
Ученые в шоке от видео с "курящей" слонихой
Шэрон Стоун назвала себя молодой
Две радиолокации обнаружены в сливающемся
Слухи и новости «Дома-2»: Хромина и Марданшин
Ученые: 3D-принтеры начали печатать водой
В Австрии автобус с туристами попал в ДТП –
В аэропорту Тель-Авива произошло столкновение
ВПК России предложил «АвтоВАЗу» выпускать
Комитет Госдумы не одобрил проект об ограничении
Вице-губернатора Кемеровской области Алексея
Из-за таких, как Антон Шоки, зрители скоро совсем
Российские ученые научили ИИ предсказывать
В Хабаровском крае должна появиться единая
Елизавета II разрешила принцу Гарри сыграть
Просмотреть все новости