В Новосибирской области обрушилась стена школы

На первом этаже средней школы в Бобровке сегодня обрушилась часть внутренней стены помещения. По предварительной версии, обрушение вызвали трещины. Повезло, что ЧП произошло в ночное время, когда здание пустовало – ни погибших, ни пострадавших нет.Летом 2016 года сельская школа была признана частично аварийным зданием – та ее часть, где сегодня обрушилась стена. Этим летом здание планируется отремонтировать – на эти цели область выделит из бюджета 40 миллионов рублей.Специально созданная комиссия от минобразования проведет обследование школы, а после вынесет решение об эксплуатации здания.