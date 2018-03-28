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Дженнифер Лопес рассмешила поклонников упражнением для пятой точки

Дэвид Криш, работающий с Дженнифер Лопес, рассказал, как добиться таких же форм, которыми славится сегодня популярная певица и звезда кино.

По словам звёздного тренера, прежде занимавшегося с Бритни Спирс и Марго Робби, исполнительница "Ni Tú Ni Yo" работает над собой не так рьяно, как можно подумать.

Дженнифер Лопес рассмешила поклонников упражнением для пятой точки

Как оказалось, тренировки Джей Ло весьма коротки, и при этом очень эффектны, как можно заметить на новых фото и видео, публикуемых знаменитостью в соц-сетях. Впрочем, на долгое пребывание в спортзале у артистки нет времени, в связи с чем Криш и разработал специальную модель тренировок.

Дженнифер в день не проводит в спортзале и часа, а оставаться в отличной форме ей помогает "проходка утконоса", которая была также показана тренером в Instagram. Поклонники от души посмеялись над этим упражнением, однако поставили много "лайков" и положительных комментариев.

"Наиболее быстрая и важная тренировка нужна для задней составляющей тела. Это упражнение называется "проходка утконоса". Данная техника воздействует на внутреннюю часть бедер и тонизирует пятую точку. Делать это упражнение любая девушка может везде, так как оно не требует тренажёров", - поделился Криш.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 19:31
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