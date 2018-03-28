Дженнифер Лопес рассмешила поклонников упражнением для пятой точки

"Наиболее быстрая и важная тренировка нужна для задней составляющей тела. Это упражнение называется "проходка утконоса". Данная техника воздействует на внутреннюю часть бедер и тонизирует пятую точку. Делать это упражнение любая девушка может везде, так как оно не требует тренажёров", - поделился Криш.

По словам звёздного тренера, прежде занимавшегося с Бритни Спирс и Марго Робби, исполнительница "Ni Tú Ni Yo" работает над собой не так рьяно, как можно подумать.Как оказалось, тренировки Джей Ло весьма коротки, и при этом очень эффектны, как можно заметить на новых фото и видео, публикуемых знаменитостью в соц-сетях. Впрочем, на долгое пребывание в спортзале у артистки нет времени, в связи с чем Криш и разработал специальную модель тренировок.Дженнифер в день не проводит в спортзале и часа, а оставаться в отличной форме ей помогает "проходка утконоса", которая была также показана тренером в Instagram. Поклонники от души посмеялись над этим упражнением, однако поставили много "лайков" и положительных комментариев.