Вслед за Артемом Сорокой о нетрадиционной ориентации Ромы Гриценко заявила Марго Овсянникова

Своим подписчикам девушка заявила, что Рома для нее пройденный этап, а потому она с нетерпением ждет прихода новичков. А в недавнем прямом эфире Марго вообще сделала сенсационное признание, рассказав, что Гриценко вообще не способен построить крепкие отношения ни с одной из участниц телестройки, а все потому, что истинную симпатию он испытывает только к себе подобным.Теперь зрители «Дома-2» ожидают от парня опровержения этой информации, по их мнению, Рома не оставит такое высказывание в свою сторону без внимания и обязательно прекратит всякое общение с Овсянниковой.Стоит отметить, что Марго не первая, кто осмелился намекнуть на нетрадиционную ориентацию Гриценко. Несколькими днями ранее об этом также говорил и Артем Сорока, соседствующий с ним на Острове любви.