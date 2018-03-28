Вслед за Артемом Сорокой о нетрадиционной ориентации Ромы Гриценко заявила Марго Овсянникова
Участники телепроекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко помирились. Причем инициатором возобновления дружбы стал именно молодой человек. Более того, по словам блондинки, он даже начал с ней флиртовать, но она не испытывает к нему доверия.
Своим подписчикам девушка заявила, что Рома для нее пройденный этап, а потому она с нетерпением ждет прихода новичков. А в недавнем прямом эфире Марго вообще сделала сенсационное признание, рассказав, что Гриценко вообще не способен построить крепкие отношения ни с одной из участниц телестройки, а все потому, что истинную симпатию он испытывает только к себе подобным.
Теперь зрители «Дома-2» ожидают от парня опровержения этой информации, по их мнению, Рома не оставит такое высказывание в свою сторону без внимания и обязательно прекратит всякое общение с Овсянниковой.
Стоит отметить, что Марго не первая, кто осмелился намекнуть на нетрадиционную ориентацию Гриценко. Несколькими днями ранее об этом также говорил и Артем Сорока, соседствующий с ним на Острове любви.
Своим подписчикам девушка заявила, что Рома для нее пройденный этап, а потому она с нетерпением ждет прихода новичков. А в недавнем прямом эфире Марго вообще сделала сенсационное признание, рассказав, что Гриценко вообще не способен построить крепкие отношения ни с одной из участниц телестройки, а все потому, что истинную симпатию он испытывает только к себе подобным.
Теперь зрители «Дома-2» ожидают от парня опровержения этой информации, по их мнению, Рома не оставит такое высказывание в свою сторону без внимания и обязательно прекратит всякое общение с Овсянниковой.
Стоит отметить, что Марго не первая, кто осмелился намекнуть на нетрадиционную ориентацию Гриценко. Несколькими днями ранее об этом также говорил и Артем Сорока, соседствующий с ним на Острове любви.