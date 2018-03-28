В Австрийских Альпах 36 человек пострадали в ДТП с автобусом

Недавно на горном перевале Гшютт в австрийских Альпах произошло ДТП. Пострадавших насчитывается 36 человек. Как сообщают источники, авария случилась на высоте около 700 м. Водитель не сумел справиться с управлением автобуса и врезался в каменную стену. Серьезно пострадал только водитель, остальные отделались легкими ранениями.На данный момент на месте происшествия работают спецслужбы.