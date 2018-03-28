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Шэрон Стоун назвала себя молодой

Знаменитая актриса Шэрон Стоун, которая недавно отметила своё 60-летие, призналась, что юбилейная цифра какое-то время её сильно пугала, однако потом знаменитость взяла себя в руки и стала говорить, что до сих пор остаётся молодой.

Голливудская дама также поведала, что именно позволяет ей не стареть. Как оказалось, всё благодаря настоящей любви, исходящей от самых близких людей Шэрон.

Шэрон Стоун назвала себя молодой

"Долгое время я никак не могла привыкнуть, что вскоре придётся стать 60-летней. Мне казалось, что в этом возрасте я буду чувствовать себя так, словно на меня упал огромный валун, отколовшийся от скалы возле Mulholland Drive. К счастью, мои самые родные были рядом и всегда поддерживали и поддерживают меня. Я оказалась в пучине самых приятных эмоций, я очень любима, и это не могло не сыграть свою роль. Тогда я окончательно поняла, что в моей жизни нет ничего лучше настоящей любви. Именно благодаря ей я не гнусь под тяжёлыми годами и чувствую себя молодой", - сказала Стоун.

Прежде актриса показала себя без макияжа в Instagram. Подписчики остались довольны материалом и поблагодарили Стоун за фотографию, поставив ей немало отметок "нравится" и оставив положительные комментарии.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 19:09
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