Шэрон Стоун назвала себя молодой

"Долгое время я никак не могла привыкнуть, что вскоре придётся стать 60-летней. Мне казалось, что в этом возрасте я буду чувствовать себя так, словно на меня упал огромный валун, отколовшийся от скалы возле Mulholland Drive. К счастью, мои самые родные были рядом и всегда поддерживали и поддерживают меня. Я оказалась в пучине самых приятных эмоций, я очень любима, и это не могло не сыграть свою роль. Тогда я окончательно поняла, что в моей жизни нет ничего лучше настоящей любви. Именно благодаря ей я не гнусь под тяжёлыми годами и чувствую себя молодой", - сказала Стоун.

Голливудская дама также поведала, что именно позволяет ей не стареть. Как оказалось, всё благодаря настоящей любви, исходящей от самых близких людей Шэрон.Прежде актриса показала себя без макияжа в Instagram. Подписчики остались довольны материалом и поблагодарили Стоун за фотографию, поставив ей немало отметок "нравится" и оставив положительные комментарии.