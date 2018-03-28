Две радиолокации обнаружены в сливающемся скоплении галактик Abell 168

Радиорелейки - это диффузные удлиненные радиоисточники синхротронного происхождения. Они встречаются в виде эффектных одиночных или двойных симметричных дуг на периферии скоплений галактик. Астрономы особенно заинтересованы в поиске таких источников при слиянии кластеров галактик, поскольку количество радиорелейных материалов, связанных с ударами слияния, по-прежнему невелико.Abell 168 - это соседний сливающийся кластер галактик с малой массой с красным смещением 0,045 с массой около 152 триллионов солнечных масс. Группа исследователей во главе с К. С. Двараканатом из Раманского научно-исследовательского института в Бангалоре, Индия, сообщает об обнаружении двух радиолокаций в галактическом кластере Abell 168. Открытие было сделано с использованием гигантского метропольного радиотелескопа (GMRT) и очень крупного массива Карла Джанского (VLA).Наблюдения GMRT и VLA показали, что одна из реликвий удлиненная, тонкая и расположена к северной периферии Abell 168 на расстоянии около 3 миллионов световых лет от центра кластера. Эта реликвия имеет линейную протяженность примерно 2,6 миллиона световых лет и прогнозируемую ширину около 260 000 световых лет.Вторая вновь найденная радио реликвия имеет кольцевую форму и имеет размер около 700 000 световых лет. Этот радиоисточник расположен вблизи внутреннего края удлиненной реликвии, примерно в двух миллионах световых лет от центра Abell 168. Кроме того, исследователи обнаружили, что кольцевая реликвия (источник A) имеет более крутой спектральный индекс около - 1,74 в частотном диапазоне от 100 до 600 МГц и, по-видимому, соединен с удлиненной реликвией (источник B). Они предполагают, что кольцевидная реликвия - это старая плазма, вызванная адиабатическим сжатием уходящим шоком, вызвавшим удлиненную реликвию.«Ориентация источника B, прогнозируемое расстояние между источниками A и B и радиационное время жизни источника A согласуются с таким сценарием», - говорится в документе.В заключительных замечаниях авторы отметили, что их исследование, помимо идентификации двух новых реликвий в Abell 168, дает важную информацию о самом галактическом кластере. Они подчеркнули, что открытие делает Abell 168 самой низкой системой массового обслуживания, которая до сих пор известна как радиорелейка происхождения слияния.