Слухи и новости «Дома-2»: Хромина и Марданшин устроили разборки в соцсетях; мать Саши Черно распускает про нее слухи

Экс-возлюбленные Саймон Марданшин и Лена Хромина устроили выяснения отношений в социальной сети. Участница «Дома-2» предложила Саймону заменить ее на проекте, на что в ответ получила обвинения в лицемерии. Мужчина напомнил, что звал ее покинуть проект вместе с ним.Марданшин сообщил, что не верит ни единому слову Лены. После их потасовки мужчина вынужден был покинуть телешоу. Сначала Хромина заявляла, что он получил по заслугам, а чуть позже успокоилась. На данный момент она говорит, что хочет либо помириться с Саймоном либо навсегда его забыть.При этом участница телестройки не смогла ни восстановить с возлюбленным отношения, ни забыть его. Девушка предъявила Саймону, что из-за его изгнания друзья начали ее гнобить. Поэтому и предложила ему свое место на Поляне.В ответ Марданшин порекомендовал Елене закончить врать и добавил, что в этой истории копаться больше не собирается. Фанаты отметили, что уже устали видеть разборки этой пары еще на телестройке, а выяснения отношений в соцсетях их тем более не интересуют.По словам участницы реалити-шоу «Дом-2» Александры Черно, ей уже надоело выслушивать истории о ее воровстве. Девушка возмущена, что эти слухи пускает ни кто иной, как ее мама, которая, по словам Саши, сама воровала деньги у дочери и бабушки. Черно вновь подняла эту неприятную тему, чтобы все рассказать тем, кто рассказывает о ней всякие гадости.Участница недовольна тем, что родительница распространяет о ней такие слухи. По словам девушки ее популярность уже начинает ей надоедать, так как она вынуждена выслушивать разные слухи.