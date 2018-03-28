В Конгресс США баллотируется профессиональный клоун

Бывший профессиональный клоун Стив Лаф планирует баллотироваться в Конгресс от Демократической партии США. По словам Лафа в Америке часто говорят, что власть состоит из клоунов, но его мнение, что данные клоуны очень плохие в профессиональном плане. Стоит добавить, что Стив раннее состоял в обществе волонтеров во время предвыборных компаний Барака Обамы.Сейчас же клоун планирует заняться вопросами по реформе законов о доступности оружия и здравоохранения.