На Facebook подан иск из-за утечки информации

Недавно пользователями известного приложения был подан иск против Facebook из-за причины утечки информационных данных. По словам истцов данной социальной сети, произошла утечка личных данных и в качестве компенсации требуют возместить убытки, точная сумма не афишировалась. Данный скандал случился после того, как появилась информация о сборе данных пользователей сети в связи с разработкой алгоритма анализирующего политические предпочтения избирателей компанией Cambridge Analytica.