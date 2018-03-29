В 20 веке солдаты во время военных действий сталкивались с демоническими существами из параллельных миров

В 1943 году немцы бомбили Лондон, а сотрудники ARP ходили по улицам, чтобы найти и обезвредить упавшие снаряды, а также помочь людям. Когда рядом с Говардом Лиландом взорвался такой аналог, он решил укрыться в подвале разрушенного здания и переждать ночной налет. Осветив с помощью фонаря пыльное помещение со старой лестницей, мужчина внезапно ощутил страх, после чего заметил страшное создание с горящими красными глазами и рогами на голове. Он даже не мог сдвинуться с места, находясь под гипнозом такого монстра, который издал жуткий вой при виде членов группы, забежавших внутрь, чтобы найти товарища. Он просто растворился в воздухе, но был замечен многими жителями квартала. Британец обратился за помощью к экстрасенсу и узнал, что раньше в доме жил черный маг, приносящий кошек в жертву своим богам. Потом он сошел с ума и умер, а демон принял форму замученных животных и с тех пор мстит людям.Пилоты ВВС часто сталкивались с гремлинами, которые были похожи на гибрид гнома и рептилии. Эти особи часто становились виновниками аварии и любили портить двигатели воздушного транспорта. Американец заметил таких чудовищ, имеющих серую кожу без волос и длинные уши, заостренные на концах. Они достигали метрового роста, мешая человеку ремонтировать поломку, а также быстро перемещались внутри самолета, улыбаясь своими огромными ртами. Военный не сомневался, что эти красавцы желали устроить очередную катастрофу, но сумел взять себя в руки и продолжить полет, после чего загадочные твари пропали. Во Вьетнаме солдаты видели демонических людей, похожих на ящериц. Документы сохранили записи свидетелей события, патрулировавших в 70-х годах окрестности возле холма, где был разбит лагерь. Они заметили каменную стену, скрывающую вход в искусственную пещеру, откуда доносился ужасный запах разлагающейся плоти. Также внутри был слышен странный грохот, после чего люди решили подкараулить обитателей убежища снаружи. Дальнейшие события вызывали у них шок, потому что из темного прохода вышло 2-метровое существо, покрытое черной чешуей, и имеющее змеиную морду, хотя его конечности были человеческими. Длинная зеленая мантия скрывала хвост ужасного обитателя подземного мира, ставшего шипеть и смотреть на нарушителей спокойствия неподвижными глазами. К нему стали присоединяться другие особи, после чего весь отряд начал стрелять и они пропали.В 80-х годах американцы на немецкой базе заметили монстра, напоминающего волка, который стоял на ногах. Он свирепо покосился на людей, после чего быстро перепрыгнул через 3-метровую ограду и умчался прочь. Собаки только повизгивали от страха, не собираясь преследовать своего врага. Местные жители сообщили, что это чудовище раньше было французским солдатом, но он вместе с друзьями стал дезертиром и убежал из армии Наполеона. По дороге домой банда убила семью фермера, но его супруга прокляла человека, ставшего оборотнем. Долгие годы чудовище приносило вред многим деревням, пока его не убили, но этот зверь мог быть его потомком. Джерри Абердин в 2004 году находился на территории Ирака и сражался с врагами в аэропорту. Он видел, как группа лиц поднималась по стене, но самого первого лидера удалось подстрелить. Внезапно из его тела стал выходить дым, принявший очертание человека с жуткими красными глазами. Настоящий джинн стал медленно растворяться в воздухе, а солдаты просто не могли понять, что они видели на самом деле. В афганских пустынях до сих пор живут вампиры, среди которых много женщин. Они охотятся за жертвами ночами и могут нападать на домашний скот или утащить детей. Жители борются с ними сотни лет, но пока все их усилия заканчиваются поражениями.