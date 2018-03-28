Ученые в шоке от видео с "курящей" слонихой

Недавно специалистами в области диких животных был просмотрен интересный видеоролик. Дело в том, что в Индийском национальном парке местная слониха «курила» на веб камеру. По словам Общества охраны, такое поведение среди слонов было впервые зафиксировано, что привело их в недоумение. Эксперт по слонам WCS заявил, что животное употребило древесный уголь, который по всей видимости недостаточно остудило. Именно поэтому с хобота слонихи шел пар.