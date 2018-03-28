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В Австрии автобус с туристами попал в ДТП – пострадали 36 человек

Автобус, везший туристов из Южной Кореи, на горном перевали попал в аварию. При этом пострадавшими оказалось 36 человек.
В Австрии автобус с туристами попал в ДТП – пострадали 36 человек


По предварительной информации, автобус перевозил через перевал Гшютт группу туристов из Южной Кореи и направлялся в Верхнюю Австрию. На обледенелой дороге, занесенной снегом, машину занесло и она въехала в стену одной из гостиниц.

Отмечается, что 36 туристов получили травмы разной степени тяжести, причем у двоих – травмы тяжелые.

Движение транспорта на этом участке дороги было перекрыто. К месту происшествия прибыли пожарные, спасатели и полиция.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:50
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