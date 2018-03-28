В Австрии автобус с туристами попал в ДТП – пострадали 36 человек

По предварительной информации, автобус перевозил через перевал Гшютт группу туристов из Южной Кореи и направлялся в Верхнюю Австрию. На обледенелой дороге, занесенной снегом, машину занесло и она въехала в стену одной из гостиниц.Отмечается, что 36 туристов получили травмы разной степени тяжести, причем у двоих – травмы тяжелые.Движение транспорта на этом участке дороги было перекрыто. К месту происшествия прибыли пожарные, спасатели и полиция.