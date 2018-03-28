Популярного корейского певца Сео Мин Ву нашли мёртвым в собственном доме

Двадцать пятого марта от остановки сердца в возрасте тридцати трёх лет скончался популярный корейский исполнитель Сео Мин Ву. Трагедия произошла в Сеуле в доме музыканта. Информация распространена Billboard, ссылающегося на лейбл певца TOP Media. Стоит отметить, что Сео Мин Ву являлся фронт-меном корейской популярной группы «100%», появившейся в 2012 году, стремительно набиравшей популярность среди слушателей по всему земному шару. Последний альбом группы «Song For You» вышел в феврале этого года.Музыканты для раскрутки новых песен отправились в тур. На 21, а также 30 апреля планировались выступления в Японии. Пока нет данных касательно отмены гастролей из-за смерти солиста группы. Пока отсутствует подробная информация в отношении причин остановки сердца у певца, а также места погребения знаменитости.