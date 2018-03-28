Ученые: 3D-принтеры начали печатать водой

На данный момент ученым удалось «распечатать» водяные тяжки, их диаметр составлял 10 мкм-1мм, а их длина несколько метров. Водяные тяжки были прямыми, спиральными и ветвящимися.Известно, что благодаря модификации трехмерного принтера, специалисты показали структуры, в минеральном масле, которые способны сохранять одну форму и возвращаться в такое же положение даже после деформации. Автор исследования рассказал, что это совершенно новый подход к использованию материалов. Для получения нового результата ученые использовали минеральное масло с полимерными молекулами и воду с золотыми наночастицами. Обычный принтер модифицировал специальным шприцем с иглой, для дозирования воды, использующиеся в качестве чернил.