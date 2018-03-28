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Из-за таких, как Антон Шоки, зрители скоро совсем утратят веру в участников «Дом-2»

Некоторое время назад по средствам голосования было принято решение, что телепроект «Дом-2» должен покинуть Антон Шоки. Молодой человек не смог построить крепкую пару с Маргаритой Овсянниковой, а потому его присутствие в периметр сочли ненужным.

В своем микроблоге парень написал, что в очередной раз пострадал из-за того, что испытывал к девушке искренние чувства и теперь у него даже нет денег на билет домой.

Из-за таких, как Антон Шоки, зрители скоро совсем утратят веру в участников «Дом-2»

Многие сердобольные подписчики тут же стали пересылать Антону деньги, чтобы тот не попрошайничал, а имел возможность спокойно вернуться.

Однако несколькими днями позже, бывшая возлюбленная Шоки, Виктория Комиссрова заявила, что слова молодого человека – это обман, поскольку реалити-шоу всегда берет на себя обязанности оплаты обратного билета своим участникам.

После этих слов, экс-участник признался, что действительно солгал и предложил всем желающим вернуть деньги.

Из-за таких, как Антон Шоки, зрители скоро совсем утратят веру в участников «Дом-2»

Такое поведение возмутило зрителей телестройки, ведь это далеко не первый случай, когда на их доверчивости и доброте пытались заработать недобросовестные жители «Дома-2». Они также вспомнили случай с Анастасией Кукаевой, пришедшей на Поляну к Алексею Купину, которая просила помочь ей с деньгами, так как потратила все сбережения на билет в Москву.

«Беда не в том, что им помогают, а в том, что разуверившись в такого рода просьбах, приобретающих характер профессиональной игры на отзывчивости, доброте и сочувствии, в другой раз многие откажутся помочь именно тем, кому реально это необходимо», - высказываются зрители реалити-шоу в соцсети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:59
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