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Эксперт оценил «разоблачительную» презентацию Лондона по «делу Скрипаля»

На брифинге, в посольстве Великобритании на территории Москвы, представителями иностранных посольств была опубликована презентация по «делу Скрипаля», где якобы приводится ряд убедительных доказательств касательно причастности РФ к отравлению полковника ГРУ, а также его дочери.

Эксперт оценил «разоблачительную» презентацию Лондона по «делу Скрипаля»


Теперь высокая доля вероятности того, что виновата Москва, сменилась формулировкой «является виновной без малейшего сомнения». Данная презентация стала в итоге спусковым крючком для того, чтобы выслать российских дипломатов из двадцати пяти государств Евросоюза и НАТО. Подготовленный материал оказался хроникой инцидентов в европейских государствах, вина за которые наложили на РФ без судебных решений, путем домыслов

Политэксперт передаёт, что в слайдах презентации имеются данные про отравляющие свойства «Новичка». При этом причастность РФ к его изготовлению и отравлению Скрипаля доказывается тем, что другие государства не имели возможностей и мотивов.
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Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:40
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