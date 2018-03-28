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В аэропорту Тель-Авива произошло столкновение двух пассажирских самолетов

На территории Израиля произошло авиационное происшествие. В международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона, расположенном в Тель-Авиве произошло столкновение двух самолётов компании Boeing.

В аэропорту Тель-Авива произошло столкновение двух пассажирских самолетов


Данное чрезвычайное происшествие с авиалайнерами произошло на земле. На тот момент один из лайнеров транспортировался с помощью буксира. Согласно данным популярного издания Ha'aretz, пассажирский авиалайнер Boeing 737 немецкого современного перевозчика Germania, своим хвостом задел другой самолет Boeing, который принадлежал локальной авиационной компании El Al. Согласно итогам произошедшего инцидента у обоих этих авиалайнеров были повреждены непосредственно хвостовые части. Среди пассажиров, а также сотрудников аэропорта жертв не было.

В настоящее время происшествие расследуется рядом специальных квалифицированных экспертов органов безопасности, которые в свою очередь контролируют авиационные перевозки.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:30
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