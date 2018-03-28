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ВПК России предложил «АвтоВАЗу» выпускать электрокар

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» может запустить в производство электромобили Zetta для людей с ограниченными возможностями. Наладить производство электрокаров предложила Военно-Промышленная комиссия РФ.

ВПК России предложил «АвтоВАЗу» выпускать электрокар


В рамках прошедшего совещания «Автомобили специального назначения» представители компании «АвтоВАЗ» продемонстрировали образцы транспортной техники специального назначения. На совещании делегаты подняли вопрос о производстве специального транспорта для людей с ограниченными возможностями. В частности, представители Военно-промышленной комиссии предложили производить электрокар Zetta, а также заняться расширением модельной линейки LADA с ручным управлением.

Наряду с другими вопросами на совещании обсуждали создание специальной техники для силовых структур, такие модели можно было бы разрабатывать на базе автомобилей LADA. К тому же Военно-промышленная комиссия РФ побывала на площадке «Отто Бокк», где создаётся техника, предназначенную для инвалидов.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:20
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