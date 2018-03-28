Комитет Госдумы не одобрил проект об ограничении регистрации детей в соцсетях

Виталий Милонов от «Единой России» вынес на обсуждение законопроект, который бы запрещал подросткам, не достигшим 14-летнего возраста, проходить регистрацию в соцсетях без разрешения на то родителей или опекунов. В пояснении к предложению разъясняется, что для прохождения регистрации потребуется электронное согласие родителей, а к нему – документы, подтверждающие личности и их полномочия родителей или опекунов. Кроме этого оговаривается, что с одобрением на регистрацию, родитель/опекун берет на себя контроль за доступом к аккаунту ребенка. После 14 лет подросток вправе сам решать вопрос о регистрации.Комитет по делам семьи, женщин и детей, подчеркнув как важен единый подход к обработке персональных данных пользователей соцсетей, все же не одобрил этот законопроект. Так, в нем отсутствует точное определение «электронной формы документа», не указан точный перечень необходимых документов. Кроме этого автор проекта не расписал особенности регистрации юрлиц.