Комитет Госдумы не одобрил проект об ограничении регистрации детей в соцсетях
Предложенный депутатами законопроект, запрещающий детям до 14 лет проходить регистрацию в соцсетях, не нашел своего одобрения в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Виталий Милонов от «Единой России» вынес на обсуждение законопроект, который бы запрещал подросткам, не достигшим 14-летнего возраста, проходить регистрацию в соцсетях без разрешения на то родителей или опекунов. В пояснении к предложению разъясняется, что для прохождения регистрации потребуется электронное согласие родителей, а к нему – документы, подтверждающие личности и их полномочия родителей или опекунов. Кроме этого оговаривается, что с одобрением на регистрацию, родитель/опекун берет на себя контроль за доступом к аккаунту ребенка. После 14 лет подросток вправе сам решать вопрос о регистрации.
Комитет по делам семьи, женщин и детей, подчеркнув как важен единый подход к обработке персональных данных пользователей соцсетей, все же не одобрил этот законопроект. Так, в нем отсутствует точное определение «электронной формы документа», не указан точный перечень необходимых документов. Кроме этого автор проекта не расписал особенности регистрации юрлиц.
Виталий Милонов от «Единой России» вынес на обсуждение законопроект, который бы запрещал подросткам, не достигшим 14-летнего возраста, проходить регистрацию в соцсетях без разрешения на то родителей или опекунов. В пояснении к предложению разъясняется, что для прохождения регистрации потребуется электронное согласие родителей, а к нему – документы, подтверждающие личности и их полномочия родителей или опекунов. Кроме этого оговаривается, что с одобрением на регистрацию, родитель/опекун берет на себя контроль за доступом к аккаунту ребенка. После 14 лет подросток вправе сам решать вопрос о регистрации.
Комитет по делам семьи, женщин и детей, подчеркнув как важен единый подход к обработке персональных данных пользователей соцсетей, все же не одобрил этот законопроект. Так, в нем отсутствует точное определение «электронной формы документа», не указан точный перечень необходимых документов. Кроме этого автор проекта не расписал особенности регистрации юрлиц.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:10