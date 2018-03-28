Вице-губернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
Алексей Зеленин покинет занимаемую должность вице-губернатора Кемеровской обл. От дел также отстранили Нину Лопатину, которая возглавляла Департамент внутренней политики. Указ подписан главой региона Аманом Тулеевым.
Согласно имеющимся данным, во главе департамента встанет Валентина Назимок, а пост заместителя губернатора займёт Ольга Турбаба. После пожара в ТЦ Кемерово «Зимняя вишня», 27 марта на центральной площади Советов наблюдалось стихийное собрание. К людям вышли Владимир Чернов и Сергей Цивилев - заместители губернатора. Тулеев обещал поговорить с близкими погибших, однако не явился на данное мероприятие. Народ призывал убрать с должности главу региона, провести правдивое расследование трагедии.
Цивилев просил у горожан прощения. Чернов митингующих назвал провокаторами, которые пытаются дискредитировать власть. Владимир Путин обещал наказать всех виновных, которых выявили после проверки.
Согласно имеющимся данным, во главе департамента встанет Валентина Назимок, а пост заместителя губернатора займёт Ольга Турбаба. После пожара в ТЦ Кемерово «Зимняя вишня», 27 марта на центральной площади Советов наблюдалось стихийное собрание. К людям вышли Владимир Чернов и Сергей Цивилев - заместители губернатора. Тулеев обещал поговорить с близкими погибших, однако не явился на данное мероприятие. Народ призывал убрать с должности главу региона, провести правдивое расследование трагедии.
Цивилев просил у горожан прощения. Чернов митингующих назвал провокаторами, которые пытаются дискредитировать власть. Владимир Путин обещал наказать всех виновных, которых выявили после проверки.
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00