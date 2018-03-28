В Хабаровском крае должна появиться единая система реабилитации наркозависимых

Вместе с главами муниципальных районов обсудили итоги прошлого года на поприще осуществляемой борьбы с психоактивными запрещенными веществами, а также дальнейшие планы в отношении продолжения данной деятельности. Участники комиссии пообещали в крае создать единую систему реабилитации наркозависимых. Лечение таких пациентов на сегодняшний день производится в двух крупных диспансерах в Комсомольске и Хабаровске. Больным предлагается диагностика, физиологическое, психическое лечение, социально-реабилитационная работа. Работают также негосударственные организации, входящие в реестр поставщиков социальных услуг.В свою очередь концепция системы реабилитации также включит разделы по профилактической работе, которая препятствует наркомании. Инициативу одобрил губернатор Вячеслав Шпорт.