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Пользователи Сети шокированы внешностью Александры Гозиас без макияжа

Экс-участница «Дом-2» Саша Гозиас предстала перед пользователями Сети в весьма неприглядном виде.

На стоп-кадрах прямого эфира в Instagram пользователи смогли увидеть девушку совершенно в ином свете.

Пользователи Сети шокированы внешностью Александры Гозиас без макияжа

Без макияжа и фотошопа, Гозиас выглядит очень непривлекательно. Более того, опухшее лицо само по себе говорит о пристрастии бывшей домовки к «зеленному змию» и о многочисленных косметически процедурах.

В итоге в Сети появился снимок, на котором у Саши Гозиас «глазки-щелочки», брови поплыли и нависают на разном уровне над глазами, а губы перекосились.

Пользователи Сети шокированы внешностью Александры Гозиас без макияжа

Напомним, что обычно Александра публикует «приглаженные» фото, щедро подредактированные и в «полной боевой раскраске». Нынешние снимки оказались шоком для пользователей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:15
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