Пользователи Сети шокированы внешностью Александры Гозиас без макияжа

На стоп-кадрах прямого эфира в Instagram пользователи смогли увидеть девушку совершенно в ином свете.Без макияжа и фотошопа, Гозиас выглядит очень непривлекательно. Более того, опухшее лицо само по себе говорит о пристрастии бывшей домовки к «зеленному змию» и о многочисленных косметически процедурах.В итоге в Сети появился снимок, на котором у Саши Гозиас «глазки-щелочки», брови поплыли и нависают на разном уровне над глазами, а губы перекосились.Напомним, что обычно Александра публикует «приглаженные» фото, щедро подредактированные и в «полной боевой раскраске». Нынешние снимки оказались шоком для пользователей.