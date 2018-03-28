Елизавета II разрешила принцу Гарри сыграть свадьбу как он захочет

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится девятнадцатого мая. Влюблённые тщательно готовятся к торжеству. Королева хорошо отреагировала на то, что актриса станет вскоре членом их семьи. Меган отметила, что семья принца приняла девушку очень тепло. По словам Кейт Николь, автора книжки «Гарри: жизнь, потеря и любовь», актриса сразу понравилась британскому монарху. Королева сыграет в этой свадьбе очень важную роль. Меган и Гарри в Виндзорском замке ожидают 2 640 человек.В числе гостей данного торжества значатся 1200 британцев из различных слоев общества, 610 прихожан, 530 работников дворцовых служб, 200 человек из различных благотворительных организаций и фондов, 100 учащихся двух школ, которые расположены рядом с замком.