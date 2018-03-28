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Елизавета II разрешила принцу Гарри сыграть свадьбу как он захочет

Елизавета II очень рада, что, наконец, её внук женится. Есть данные, что Гарри сможет планировать самостоятельно свадьбу. Королева лично позволила внуку сделать торжество, именно которое он захочет.

Елизавета II разрешила принцу Гарри сыграть свадьбу как он захочет


Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится девятнадцатого мая. Влюблённые тщательно готовятся к торжеству. Королева хорошо отреагировала на то, что актриса станет вскоре членом их семьи. Меган отметила, что семья принца приняла девушку очень тепло. По словам Кейт Николь, автора книжки «Гарри: жизнь, потеря и любовь», актриса сразу понравилась британскому монарху. Королева сыграет в этой свадьбе очень важную роль. Меган и Гарри в Виндзорском замке ожидают 2 640 человек.

В числе гостей данного торжества значатся 1200 британцев из различных слоев общества, 610 прихожан, 530 работников дворцовых служб, 200 человек из различных благотворительных организаций и фондов, 100 учащихся двух школ, которые расположены рядом с замком.
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В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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