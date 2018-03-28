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Илья Яббаров записал для младшей Рапунцель песню

Романтические отношения между Ильей Яббаровым и Аленой Савкиной у многих телезрителей вызывают недоверие, так как их чувства явно неискренни.

Тем не менее, оба участника реалити-шоу «Дом-2» считаются рейтинговыми и стараются удивлять поклонников телестройки.

Илья Яббаров записал для младшей Рапунцель песню

Илья Яббаров уже давно увлекается музицированием и потому мало кто удивился, когда мужчина записал для своей любимой песню.

Трек в честь младшей Рапунцель назвали незамысловато «Алена» и девушке даже разрешили спеть в нем несколько строк вместе с возлюбленным Яббаровым. Короткое видео из студии звукозаписи появилось в Instagram Ильи.

Примечательно, что недавно в Сети обсуждали скандал между Яббаровым и Савкиной, который завершился слезами Алены.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:02
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