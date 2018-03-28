Илья Яббаров записал для младшей Рапунцель песню

Тем не менее, оба участника реалити-шоу «Дом-2» считаются рейтинговыми и стараются удивлять поклонников телестройки.Илья Яббаров уже давно увлекается музицированием и потому мало кто удивился, когда мужчина записал для своей любимой песню.Трек в честь младшей Рапунцель назвали незамысловато «Алена» и девушке даже разрешили спеть в нем несколько строк вместе с возлюбленным Яббаровым. Короткое видео из студии звукозаписи появилось в Instagram Ильи.Примечательно, что недавно в Сети обсуждали скандал между Яббаровым и Савкиной, который завершился слезами Алены.