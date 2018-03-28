Возлюбленная партнера Ольги Бузовой по клипу «Wi-Fi» ждет ребенка

Ходят разговоры, что партнер Ольги Бузовой по клипу «Wi-Fi» вскоре может стать отцом. О романе «самого красивого преступника в мире» и наследницы владельца Topshop заговорили минувшим летом, когда парочку «застукали» целующейся на отдыхе в Турции.При этом Микс оставался в статусе женат и развод со своей законной супругой еще не оформил.По сообщениям западных журналистов, Хлоя и Джереми вскоре станут родителями и в одном из интервью, богатая наследница заявляла, что мечтает создать с Миксом семью.Но так как официальных заявлений влюбленные не делали, то некоторые предположили, что пара просто задумалась над потомством и только собирается над этим работать, а беременность Хлои ничто иное как слухи.