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Возлюбленная партнера Ольги Бузовой по клипу «Wi-Fi» ждет ребенка

В семье Джереми Микса и его возлюбленной Хлои Грин в скором времени ожидается пополнение.

Ходят разговоры, что партнер Ольги Бузовой по клипу «Wi-Fi» вскоре может стать отцом. О романе «самого красивого преступника в мире» и наследницы владельца Topshop заговорили минувшим летом, когда парочку «застукали» целующейся на отдыхе в Турции.

Возлюбленная партнера Ольги Бузовой по клипу «Wi-Fi» ждет ребенка

При этом Микс оставался в статусе женат и развод со своей законной супругой еще не оформил.

По сообщениям западных журналистов, Хлоя и Джереми вскоре станут родителями и в одном из интервью, богатая наследница заявляла, что мечтает создать с Миксом семью.

Возлюбленная партнера Ольги Бузовой по клипу «Wi-Fi» ждет ребенка

Но так как официальных заявлений влюбленные не делали, то некоторые предположили, что пара просто задумалась над потомством и только собирается над этим работать, а беременность Хлои ничто иное как слухи.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:51
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