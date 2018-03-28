АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мадам Черная магия: Пророчества Марии Ленорман сбывались и сыграли с нею злую шутку в конце жизни
EUR 71.26 USD 57.17
Курс валют на 28.03.2018

«КАМАЗ» приступил к сборке грузовиков в Узбекистане

В Узбекистане на мощностях завода UzAutoTrailer стартовала сборка грузовых автомобилей «КАМАЗ». 27 марта в выставочном комплексе «Узэкспоцентр» прошла презентация большегрузов «КАМАЗ», собранных в Узбекистане.

«КАМАЗ» приступил к сборке грузовиков в Узбекистане


Одной из интересных моделей, продемонстрированных на выставке, является новый грузовик КАМАЗ-5490, в его разработке принимали участие немецкие специалисты Daimler AG. Данная модель комплектуется двигателем Daimler, который отвечает экологическим нормам Евро-5.

Также на выставке был представлен спортивный грузовик, который является 15-кратным чемпионом марафона «Дакар». В интервью с журналистами представители UzAutoTrailer сообщили, что в настоящее время на заводе собирают 11 моделей КАМАЗ грузоподъёмностью от 10 до 36 тонн. Грузовики комплектуются агрегатами производительностью от 240 до 401 лошадиных сил.

По словам Сергея Когогина — директора компании «КАМАЗ», автомобили узбекского производства будут реализовывать на рынках третьих стран. Технику планируют поставлять в страны Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елизавета II разрешила принцу Гарри сыграть
Одежда станет основой для печати «батареек» новым
«КАМАЗ» приступил к сборке грузовиков в
Меган Маркл и принц Гарри собираются усыновить
Водородный кроссовер Hyundai Nexo выводят на рынок
Ученые назвали несколько сценариев гибели Земли
Гора Канкар-Пунсум в Бутане является земной базой
Известная актриса из-за Джей Зи укусила Бейонсе
Пользователи Сети шокированы внешностью
Уфолог опубликовал видео странного оранжевого
Илья Яббаров записал для младшей Рапунцель песню
Cуперкомпьютер «Говорун» разработан инженерами
Промсвязьбанк предложил клиентам кредитную карту
Возлюбленная партнера Ольги Бузовой по клипу
На рынок вышел смартфон Nokia 8 Sirocco
Певица Джамала родила первенца
Российский певец Эмин Агаларов пожертвовал 15 000
Актёр Джуд Лоу готов жениться на своей
После трагедии в кемеровском ТЦ страховщики
Саша Черно претендует на место лидера среди
«Роскосмос» выделит 1,6 млрд. рублей на эскиз
Флагманский кроссовер FAW Besturn R9 представят в
Опознали тела 27 погибших во время пожара в
Подписчики обвиняют наивные романы в несчастной
В апреле в продажу поступит рюкзак Xiaomi Mi Geek
Отец задержанного в Кемерово охранника ТЦ поведал
Военный спутник «Нейтрон» запустят с космодрома
Стоимость смартфона Huawei Porsche Design Mate RS
Фотошпионы запечатлели купе BMW M8 во время
Компания Novitec представила обновленный
Просмотреть все новости