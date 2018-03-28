«КАМАЗ» приступил к сборке грузовиков в Узбекистане
В Узбекистане на мощностях завода UzAutoTrailer стартовала сборка грузовых автомобилей «КАМАЗ». 27 марта в выставочном комплексе «Узэкспоцентр» прошла презентация большегрузов «КАМАЗ», собранных в Узбекистане.
Одной из интересных моделей, продемонстрированных на выставке, является новый грузовик КАМАЗ-5490, в его разработке принимали участие немецкие специалисты Daimler AG. Данная модель комплектуется двигателем Daimler, который отвечает экологическим нормам Евро-5.
Также на выставке был представлен спортивный грузовик, который является 15-кратным чемпионом марафона «Дакар». В интервью с журналистами представители UzAutoTrailer сообщили, что в настоящее время на заводе собирают 11 моделей КАМАЗ грузоподъёмностью от 10 до 36 тонн. Грузовики комплектуются агрегатами производительностью от 240 до 401 лошадиных сил.
По словам Сергея Когогина — директора компании «КАМАЗ», автомобили узбекского производства будут реализовывать на рынках третьих стран. Технику планируют поставлять в страны Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока.
Одной из интересных моделей, продемонстрированных на выставке, является новый грузовик КАМАЗ-5490, в его разработке принимали участие немецкие специалисты Daimler AG. Данная модель комплектуется двигателем Daimler, который отвечает экологическим нормам Евро-5.
Также на выставке был представлен спортивный грузовик, который является 15-кратным чемпионом марафона «Дакар». В интервью с журналистами представители UzAutoTrailer сообщили, что в настоящее время на заводе собирают 11 моделей КАМАЗ грузоподъёмностью от 10 до 36 тонн. Грузовики комплектуются агрегатами производительностью от 240 до 401 лошадиных сил.
По словам Сергея Когогина — директора компании «КАМАЗ», автомобили узбекского производства будут реализовывать на рынках третьих стран. Технику планируют поставлять в страны Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:10