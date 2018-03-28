Актёр Джуд Лоу готов жениться на своей возлюбленной Филиппе Коэн

"Джуд не сомневается, что отыскал именно ту женщину, с которой желает прожить всю оставшуюся жизнь. Он очень удивлён тем, насколько Филиппа хорошо умеет общаться со всеми его детьми. Кроме того, Лоу часто повторяет, что ощущает себя рядом с ней как никогда счастливым и молодым", - рассказал инсайдер.

45-летний актёр имеет пятерых детей от разных женщин, при этом официально он был женат лишь единожды - на актрисе Сэйди Фрост.