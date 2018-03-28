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Актёр Джуд Лоу готов жениться на своей возлюбленной Филиппе Коэн

Знаменитый британский актёр Джуд Лоу чувствует готовность связать себя узами брака со своей возлюбленной, психологом Филиппой Коэн, с которой встречается на протяжении трёх лет.

"Джуд не сомневается, что отыскал именно ту женщину, с которой желает прожить всю оставшуюся жизнь. Он очень удивлён тем, насколько Филиппа хорошо умеет общаться со всеми его детьми. Кроме того, Лоу часто повторяет, что ощущает себя рядом с ней как никогда счастливым и молодым", - рассказал инсайдер.


Актёр Джуд Лоу готов жениться на своей возлюбленной Филиппе Коэн

45-летний актёр имеет пятерых детей от разных женщин, при этом официально он был женат лишь единожды - на актрисе Сэйди Фрост.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:21
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