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Меган Маркл и принц Гарри собираются усыновить детей из разных стран

Знаменитая звездная пара Меган Маркл, а также принц Гарри мечтают про дружескую семью с множеством маленьких детей.

Меган Маркл и принц Гарри собираются усыновить детей из разных стран

Они уже сейчас обсуждают вопрос касательно усыновления брошенных детей из различных мировых стран. В Великобритании текущей весной должно произойти радостное событие - свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Молодая пара ждёт с нетерпением этого дня, для узаконивания своих отношений и создания настоящей большой семьи. Они часто разговаривают касательно семейного будущего, усыновления детей сирот из различных мировых государств. По мнению Меган, кроме своих детей, которые появятся у них в будущем, им следует в свою семью принять обездоленных детей. Девушка считает, что они обязаны дать возможность брошенным детям приобрести свою собственную семью.

В свою очередь принц Гарри поддерживает Меган. Девятнадцатого мая этого года в стенах Кенсингтонского дворца состоится бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри.
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В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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