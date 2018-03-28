Меган Маркл и принц Гарри собираются усыновить детей из разных стран

Они уже сейчас обсуждают вопрос касательно усыновления брошенных детей из различных мировых стран. В Великобритании текущей весной должно произойти радостное событие - свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Молодая пара ждёт с нетерпением этого дня, для узаконивания своих отношений и создания настоящей большой семьи. Они часто разговаривают касательно семейного будущего, усыновления детей сирот из различных мировых государств. По мнению Меган, кроме своих детей, которые появятся у них в будущем, им следует в свою семью принять обездоленных детей. Девушка считает, что они обязаны дать возможность брошенным детям приобрести свою собственную семью.В свою очередь принц Гарри поддерживает Меган. Девятнадцатого мая этого года в стенах Кенсингтонского дворца состоится бракосочетание Меган Маркл и принца Гарри.