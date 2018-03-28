Саша Черно претендует на место лидера среди участников «Дом-2»

Но на деле все выглядит по-другому, Саша поставила перед собой задачу стать лидером к домовском коллективе, оттого и скандалит постоянно с Ильей Яббаровым, который не хочет ей уступать лидерское место.Хочется отметить, что одна мечта Черно сбылась – теперь на проекте все слушаются, потому что перекричать ее невозможно.По мнению зрителей, «усмирить женщину таких размеров можно лишь угрозами, если пообещать ей, отнять что-то ценное и дорогое». Тем не менее, Саша Черно остается в топе и от организаторов реалити-шоу ждет немало.Свои стремления Саша реализует успешно: вытянула на проект маму Оганесяна, дает наставления Леше Кудряшову и пытается разобраться в его чувствах, проводит теты с другими участниками.При этом всем неугодным Черно показывает «зубы», без стеснения подставляет и нередко выдает чужие секреты.