Саша Черно претендует на место лидера среди участников «Дом-2»
По мнению многих поклонников реалити-шоу «Дом-2» эпатажная участница телестройки Саша Черно стремится поскорее связать себя узами брака с Иосифом Оганесяном и уехать с ним в Краснодар.
Но на деле все выглядит по-другому, Саша поставила перед собой задачу стать лидером к домовском коллективе, оттого и скандалит постоянно с Ильей Яббаровым, который не хочет ей уступать лидерское место.
Хочется отметить, что одна мечта Черно сбылась – теперь на проекте все слушаются, потому что перекричать ее невозможно.
По мнению зрителей, «усмирить женщину таких размеров можно лишь угрозами, если пообещать ей, отнять что-то ценное и дорогое». Тем не менее, Саша Черно остается в топе и от организаторов реалити-шоу ждет немало.
Свои стремления Саша реализует успешно: вытянула на проект маму Оганесяна, дает наставления Леше Кудряшову и пытается разобраться в его чувствах, проводит теты с другими участниками.
При этом всем неугодным Черно показывает «зубы», без стеснения подставляет и нередко выдает чужие секреты.
Но на деле все выглядит по-другому, Саша поставила перед собой задачу стать лидером к домовском коллективе, оттого и скандалит постоянно с Ильей Яббаровым, который не хочет ей уступать лидерское место.
Хочется отметить, что одна мечта Черно сбылась – теперь на проекте все слушаются, потому что перекричать ее невозможно.
По мнению зрителей, «усмирить женщину таких размеров можно лишь угрозами, если пообещать ей, отнять что-то ценное и дорогое». Тем не менее, Саша Черно остается в топе и от организаторов реалити-шоу ждет немало.
Свои стремления Саша реализует успешно: вытянула на проект маму Оганесяна, дает наставления Леше Кудряшову и пытается разобраться в его чувствах, проводит теты с другими участниками.
При этом всем неугодным Черно показывает «зубы», без стеснения подставляет и нередко выдает чужие секреты.