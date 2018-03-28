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Водородный кроссовер Hyundai Nexo выводят на рынок

Компания Hyundai вывела на внутренний рынок водородный кроссовер Hyundai Nexo. В планы южнокорейского производителя входит реализация нового автомобиля и на рынках других стран.

Водородный кроссовер Hyundai Nexo выводят на рынок


Водородный кроссовер Hyundai Nexo был представлен публике летом прошлого года. На новый автомобиль было принято 1060 предварительных заказов. Отмечается, что новинка представляет собой более современный и усовершенствованный Hyundai Tucson с гибридным силовым агрегатом.

Состоит двигатель из водородного генератора и электрического мотора производительностью 163 лошадиные силы. На полном резервуаре водорода автомобиль сможет преодолеть 600 километров пути.

Стоимость базовой модификации Hyundai Nexo стартует от 63 958 долларов, однако в Южной Корее действуют государственные льготы, благодаря чему цена автомобиля на внутреннем рынке снизится до 31 468 долларов.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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