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Гора Канкар-Пунсум в Бутане является земной базой инопланетян, считают уфологи

Уфологи выдвинули очередную «правдоподобную» гипотезу о земной базе пришельцев. По мнению независимых экспертов она расположена на вершине неприступного горного массива Канкар-Пунсум, расположенного в Бутане.

Гора Канкар-Пунсум в Бутане является земной базой инопланетян, считают уфологи


На подобные мысли охотников за НЛО натолкнула мысль о том, что гора Канкар-Пунсум в данное время является единственной, вершину которой так и не смог покорить человек. Всего было предпринято четыре экспедиции скалолазов, однако правительство Бутана не выдало разрешение на подъем. Из-за этого у конспирологов окрепла уверенность не только в том, что пришельцы облюбовали вершину Канкар-Пунсум как свою базу, а и то, что власти знают об этом и всячески пытаются скрыть данный факт.

Высота горного массива Канкар-Пунсум достигает 7500 метров. С 2004 года подъем на ее вершину официально запрещен властями Тибета и Китая.

Однако, создается впечатление, что сама гора не рада гостям, так как несколько экспедиций во время попыток покорить ее вершину, сталкивались со странными природными катаклизмами. Около горы теряют смысл всякие ориентиры, а местные жители рассказывают о серебристых НЛО, которых часто можно видеть над Канкар-Пунсум. Да и само название горы в переводе означает «Пик духовных братьев», в чем конспирологи опять-таки узрели некий указатель на то, что гору охраняется инопланетными существами.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:30
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