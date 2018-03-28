Подписчики обвиняют наивные романы в несчастной личной жизни Виктории Дайнеко

Некоторые интернет-пользователи отмечают, что дело не только в сложном характере Виктории, но и отчасти в том, что она любит читать. Певица уже не раз на своей странице в Instagram публиковала посты, рассказывая о том, какие романы читает. Всё это были романы про любовь с банальным сюжетом.Накануне Дайнеко выложила фотоснимок, на котором она снова позирует с книгой в руках - романом автора Кэтрин Эллиотт. В комментариях подписчики пишут, что это произведение отличается особой наивностью.Вероятно, выпускница "Фабрики звёзд-5" пытается применить каким-то образом на своей жизни прочитанное в романах и в итоге сталкивается с огромным разочарованием.После нескольких краткосрочных отношений в апреле 2015 года Дайнеко вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана, а осенью у пары родилась дочь. Летом 2017 года состоялся развод, ребёнок остался жить с мамой. В декабре появилась информация, что поп-исполнительница закрутила роман с хоккеистом Григорием Паниным, но это было быстро опровергнуто.