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Известная актриса из-за Джей Зи укусила Бейонсе за лицо

Бейонсе из-за Джей Зи укусили за лицо. Про данный неприятный случай рассказала Тиффани Хэддиш.

Известная актриса из-за Джей Зи укусила Бейонсе за лицо


Тиффани Хэддиш рассказала историю знакомства с Бейонсе. В свою очередь девушки впервые встретились в конце прошлого года на одной из вечеринок. Там присутствовала знаменитая актриса (имя не раскрывается), которая укусила за лицо супругу Джей Зи. Хэддиш прямо спросила про случившееся. Пострадавшая полностью подтвердила данную информацию. Тиффани Хэддиш предложила обидчицу наказать. Бейонсе отказалась, так как данный поступок, по её словам, девушка сделала под воздействие наркотиков.

Имеются предположения, что ссора случилась из-за Джей Зи. Инцидент случился из-за того, что неназванная актриса начала флиртовать с Джей Зи. Это Бейонсе очень не понравилось. Между тем фанаты достали уже список всех гостей той вечеринки, и предположили, кто мог выступить обидчицей. Но все они заявили уже касательно своей непричастности к этому делу.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
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