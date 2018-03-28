Уфолог опубликовал видео странного оранжевого тумана вокруг МКС

Странное явление в виде оранжевого тумана, окружившее МКС 26 марта, уфолог объяснил феноменом «песка Сахары», который на Земле провоцирует выпадение осадков в виде снега красного цвета. На первый взгляд неправдоподобно, однако некоторые ученые подтверждают подобную теорию, так как красный песок Сахары может путешествовать в космосе.Через некоторое время оранжевый туман исчез, и МКС снова стала видимой. Автор ролика посетовал, что прямая трансляция лишает зрителей возможности наблюдать всю картину вокруг станции целиком.