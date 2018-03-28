Уфолог опубликовал видео странного оранжевого тумана вокруг МКС
Один из уфологов, наблюдавших длительное время за МКС, опубликовал на видеохостинге YouTube видеоряд, на котором запечатлен странный туман оранжевого цвета, обволакивающий космическую станцию.
Странное явление в виде оранжевого тумана, окружившее МКС 26 марта, уфолог объяснил феноменом «песка Сахары», который на Земле провоцирует выпадение осадков в виде снега красного цвета. На первый взгляд неправдоподобно, однако некоторые ученые подтверждают подобную теорию, так как красный песок Сахары может путешествовать в космосе.
Через некоторое время оранжевый туман исчез, и МКС снова стала видимой. Автор ролика посетовал, что прямая трансляция лишает зрителей возможности наблюдать всю картину вокруг станции целиком.
Странное явление в виде оранжевого тумана, окружившее МКС 26 марта, уфолог объяснил феноменом «песка Сахары», который на Земле провоцирует выпадение осадков в виде снега красного цвета. На первый взгляд неправдоподобно, однако некоторые ученые подтверждают подобную теорию, так как красный песок Сахары может путешествовать в космосе.
Через некоторое время оранжевый туман исчез, и МКС снова стала видимой. Автор ролика посетовал, что прямая трансляция лишает зрителей возможности наблюдать всю картину вокруг станции целиком.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 16:10